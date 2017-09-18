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على رأسها الإرهاب وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال

قايد صالح يعدد ستة تهديدات كبرى تتربص بأمن الجزائر

  18 سبتمبر 2017 - 19:05   قرئ 77 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح يعدد ستة تهديدات كبرى تتربص بأمن الجزائر

عدّد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني أمس، ستة تهديدات كبرى تتربص بالجزائر، واعتبر أن أمن دول العالم يتطلب مراجعتها وتجاوزها.

 

 قال قايد صالح إنه  إذا كان الأمل كبيرا في رؤية بلوغ معركة المجموعة الدولية منتهاها ضد الألغام المضادة للأفراد في آفاق 2025، ونهنئ أنفسنا على ذلك، فإن أمن المعمورة ما زال بلوغه يتطلب مراجعة وتجاوز العديد من التهديدات الكبرى الأخرى ، وأضاف لدى إشرافه بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح في إقليم الناحية العسكرية الأولى على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية ويقدر بـ 5970 لغم، أن من بين هذه التهديدات الإرهاب العابر للأوطان ومنابع ديمومته وانتشاره، سواء منها التطرف بمختلف أشكاله أو المتاجرة بالمخدرات أو تبييض الأموال والمتاجرة بالأسلحة والبشر ، وأردف قائلا إنها ليست أقل تدميرا وأنها تستحق نتيجة لذلك لفت عناية المجموعة الدولية على غرار الألغام المضادة للأفراد. وأكد الفريق قايد صالح وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية من خلال تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا، وأضاف خلال العملية التي جرت بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين بالجزائر والقيادات العسكرية وممثلين عن المجتمع المدني إلى جانب ضيوف أجانب كملاحظين وممثلي وسائل إعلام وطنية، أن  النتائج المحققة اليوم ما كان لها أن تتحقق دون عمل جاد وجهد ومثابرة ومتابعة ميدانية صارمة ومستمرة، وهي محفزات أملاها دون شك ذلك الوعي المتقاسم بين كافة الفاعلين على أكثر من صعيد بالرهانات التي يمثلها هذا الهاجس الوطني والدولي دائم الشعور، وهو ما حتم عملا جادا مشفوعا بالإخلاص والمثابرة أضفى على هذا الإنجاز ما يستحقه من ارتياح ذاتي وجماعي بل والاعتزاز بإتمام المهمة في سبيل الله والوطن ، مشيرا إلى أن الألغام المضادة للأفراد قد أوقعت 7300 ضحية، منهم 4830 إبان الثورة التحريرية و2470 ضحية بعد الاستقلال حسبه.

وأوضح أيضا أن تطهير تربة الجزائر من هذا الإرث الاستعماري المقيت والتخلي النهائي عن حيازة الألغام المضادة للأفراد هو إنجاز بالغ الأهمية، يندرج أساسا ضمن منظور التوافق الدائم والسليم والشفاف، مع ما يدعو إليه القانون الدولي الإنساني ويتماشى مع الجهود المعتبرة التي ما فتئت تبذلها الجزائر من أجل تأمين شعبها من كافة الشرور والآفات وتوفير كل عوامل النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

  زين الدين.ز

 

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