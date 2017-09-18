محمد عيسى...لم نصدر أي بيان رسمي عن بداية السنة الهجرية

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قبل قليل اصدار دائرته الوزارية لأي بيان رسمي بخصوص بداية السنة الهجرية 1439 إلى حدّ الآن، وقال في منشور له على "فايسبوك"، "إنني أجدد التأكيد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد بداية الشهور القمرية هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي لم تصدر أي بيان رسمي بخصوص بداية السنة الهجرية 1439 إلى حدّ الآن، وأضاف "إن الإدارة المركزية في انتظار نتائج عمل اللجان الولائية للأهلة التي أمرت بتنشيطها تحسبًا لرصد الهلال مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1438، وتتابع الآراء العلمية التي تصدرها مختلف المراصد العلمية لا سيما مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag" ببوزريعة.