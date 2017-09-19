توقيف 3 عناصر دعم للارهاب في المدية وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية/ن.ع.1 وبرج باجي مختار/ن.ع.6، فيما كشفت مفرزة أخرى على إثر عملية بحث وتفتيش بتيبازة/ن.ع.1، كمية من المتفجرات ومعدات التفجير بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان ومستغانم/ن.ع.2، أربعة (04) تجار مخدرات على متن ثلاث (03) مركبات محملة بـ (22) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4236) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تندوف وأدرار/ن.ع.3 وبسكرة والوادي/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6، تسعة (09) مهربين وضبطت شاحنتين ومركبتين و(28,72) قنطار من مادة التبغ ومعدات تنقيب عن الذهب و(800) لتر من الوقود، في حين تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار والأغواط.