سارق المقاعد العمومية رهن الحبس بسكيكدة

أوقفت مصالح أمن ولاية سكيكدة، مؤخرا، شخصا من ذوي السوابق العدلية يحترف سرقة كراسي الاستراحة بالأماكن العمومية على مستوى أحد الاحياء بوسط مدينة بسكيكدة، وفقا لما جاء به بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء

و حسب البيان، فإن تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الفارط ، حين لفت انتباه عناصر الشرطة وجود شخصين كانا يقومان بملاحقة شخص آخر باتجاه مقر الأمن، وتبين أن الشخص الملاحق قام بنزع الألواح الخشبية لكراسي الاستراحة المتواجدة بالأماكن العمومية على مستوى أحد الأحياء بوسط المدينة بغرض سرقتها.وأُلقي القبض على المشتبه به و فتشت حقيبته الظهرية ، فعثر عناصر الشرطة على مفك براغي كان يستعمله في عملية السرقة.و بعد استكمال التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، وفقا لذات المصدر