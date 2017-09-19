تناقض بين الشؤون الدينية والعمل والتشغيل

تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة!

أحدثت بداية السنة الهجرية 1439 فتنة داخل الحكومة، حيث قالت وزارة الشؤون الدينية التي تعد الجهة المسؤولة عن هذه الملفات إنها لم تصدر أي بيان رسمي بخصوص الأول محرم، عكس وزارة العمل والتشغيل التي أوضحت أنه يصادف يوم الجمعة المقبل، وأكدت أنه عطلة مدفوعة الأجر.

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، إصدار دائرته الوزارية أي بيان رسمي بخصوص بداية السنة الهجرية 1439 إلى حدّ الآن، وقال في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التفاعل فايسبوك إنني أجدد التأكيد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد بداية الشهور القمرية هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي لم تصدر أي بيان رسمي بخصوص بداية السنة الهجرية 1439 إلى حدّ الآن ، وأضاف إن الإدارة المركزية في انتظار نتائج عمل اللجان الولائية للأهلة التي أمرت بتنشيطها تحسبًا لرصد الهلال مساء اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1438، وتتابع الآراء العلمية التي تصدرها مختلف المراصد العلمية لا سيما مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء craag ببوزريعة ، علما أن رد الوزير جاء على حد قوله قطعا لدابر الفتنة التي تعوّد على إشعالها الخُنَّس المترصدون في كل مناسبة وبلا مناسبة. وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في بيان لها أول أمس، أن أول محرم 1439 المصادف ليوم الجمعة المقبل يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، وأوضح بيان الوزارة أنه طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 الذي يصادف أول محرم 1439 يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية بمن فيهم المستخدمون بالساعة أو اليوم ، مشيرا إلى أنه فيما يخص العمال الذي يعملون وفق نظام العمل التناوبي، فإنهم ملزمون بضمان استمرارية الخدمة، حسب تنظيم العمل الذي يحدده المستخدم. وليست هي المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول موضوع رصد هلال بعض المناسبات الدينية في الجزائر، لكن ليس بهذا المستوى، أي بين دائرتين وزاريتين، على غرار ما وقع مع تحديد ليلة الشك لرصد هلال رمضان التي تعتمد فيها الجزائر على الرؤية وكذا حسابات المركز الوطني للفيزياء الفلكية والجيوفيزياء مثلما تعتمد السعودية على ما يسمى مجمع أم القرى.