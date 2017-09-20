7 قتلى في حوادث المرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 07 أشخاص وإصابة 11 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة على اثر عدة حوادث مروري حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية

و ذكر ذات البيان ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البليدة بوفاة 03 أشخاص و إصابة 03 أخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية الشفة.كما قامت مصالح الحماية المدنية--حسب نفس المصدر -- بالتدخل من أجل إخماد 04 حرائق في كل من ولايات الجزائر وتمنراست والواد وإليزي، واسفر الحريق الذي شب بمنزل على مستوى ولاية تمنراست عن وفاة طفلين محروقين يبلغان من العمر 04 و03 سنوات