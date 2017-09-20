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مسبوق قضائيا حول شقة شاغرة بماسينيسا لوكر لممارسة الدعارة بقسنطينة

  20 سبتمبر 2017 - 14:40   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
مسبوق قضائيا حول شقة شاغرة بماسينيسا لوكر لممارسة الدعارة بقسنطينة

تمكنت مصالح الأمن  بالمدينة الجديدة بماسينيسا في الخروب من تفكيك شبكة تحترف الفسق والدعارة تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 36 سنة من بينهم فتاة، تورطوا في إنشاء وكر لممارسة الفسق و الدعارة بمدينة ماسينيسا ، وتعود وقائع القضية لمنتصف هذا الاسبوع بعد معلومات وردت لمصالح الأمن تفيد بتواجد أزواج غير شرعيين داخل شقة بعمارة شاغرة في المدينة الجديدة ماسينيسا والتي تم تحويلها لوكر لممارسة الفسق والدعارة مقابل مبالغ مالية، وبعد تحديد المكان تم تطويقه وبمداهمة الشقة تم ضبط الموقوفين في حالة تلبس بداخل إحدى الغرف والتي كانت مجهزة ببعض الأفرشة، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة، أين تبين أن أحد المسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة جهز الشقة بمفروشات وحولها لوكر للمارسة الرذيلة.

 

ك - ك

 

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