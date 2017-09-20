توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الثلاثاء بالمدية, ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الامثل للمعلومات , أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي , يوم 19 سبتمبر 2017, ثلاثة (3) عناصر دعم للجماعات الارهابية بالمدية (الناحية العسكرية الاولى), فيما دمرت مفرزة أخرى على إثر عملية بحث وتفتيش , بتيبازة , مخبأ وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع ومواد غذائية ولوحات توليد الطاقة الشمسية وألبسة وأغراض أخرى".

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرز للجيش الشعبي بتمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية الساسة) والوادي (الناحية العسكرية الرابعة) 20 مهربا وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع و2380 لتر من الوقود و28,6 قنطارا من المواد الغذائية و 14 قنطارا من مادة التبغ ومعدات تنقيب عن الذهب". من جهة أخرى"أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة), تاجري (2) مخدرات وضبطوا 128 كيلوغرام من الكيف المعالج , في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) و أدرار وبشار (الناحية العسكرية الثالثة).