مرموري التقى السفير الفرنسي وبيّن له حقيقة الوضع

الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية

الجيش أمّن 8 آلاف كلم من الحدود والتقارير تعتبر الجزائر بلدا آمنا

وجهت الجزائر طلبا رسميا إلى السلطات الفرنسية لإخراجها من قائمة الدول التي تقع في المنطقة الحمراء للوجهات السياحية، وهي القائمة التي تعكس تناقض المواقف الفرنسية اتجاه الجزائر، بالرغم من أن قوات الأمن تمكنت من تأمين 8 آلاف كلم كلها مصنفة في ال الحمراء مع دول تعيش انفلات أمني خطير.

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري، عن مناقشته، أول أمس، مع السفير الفرنسي إخراج الجزائر من قائمة الدول التي تقع في المنطقة الحمراء، وأضاف بأن الجزائر اليوم تعد من الدول الأكثر أمنا في العالم، واعتبر المتحدث للإذاعة أن تلك التقارير التي ترفعها عدد من المنظمات العالمية في هذا الصدد تأتي في سياق خدمة اجندة ولا تعكس الوضع الأمني في الجزائر.

وقال مرموري إن الجزائر لن تنتظر السوق الفرنسية فقط مشيرا إلى التحرك في اتجاه فتح قنوات للتعاون مع بلدان أخرى على غرار الصين وأوروبا الشرقية، وفي هذا الصدد التقى المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعات التقليدية بالجزائر أول أمس، بالسفير الصيني في إطار التحضير لإمضاء مذكرة تفاهم مع وزير السياحة الصيني، تقضي بتسهيل الإجراءات الإدارية والحصول على التأشيرة، وأشار إلى أن الأهم بالنسبة للجزائر هو الوفد الذي سيحل مع المسؤول الصيني، والمكون من أكبر المتعاملين السياحيين الصينين لإنجاز مشاريع في الجزائر وابرام اتفاقيات مع أكبر عدد من المتعاملين السياحيين الجزائريين، وأوضح المتحدث أن الـ 45 ألف صيني المقيمين في الجزائر، حيث توجد مشاريع للاستفادة منهم في المجال السياحي بالجزائر.

وكان مرموري واضحا في كلامه بانفتاح الجزائر لأسواق سياحية أخرى بعيدا عن فرنسا التي تتحجج في الكثير من المناسبات بصعوبة الحصول على التأشيرة لدخول الجزائر، وكذا التكالب على الأمن فيها بالرغم من نجاح مصالح الأمن في تأمين قرابة 8 آلاف كلم كلها مصنفة في خانة الحمراء، وترتبط معها بدول تعيش نزاعات وانفلات أمني خطير على غرار ليبيا ومالي.

يشار إلى أن الحكومة وعدت بفتح ملف عودة السياح الأجانب إلى صحراء الجزائر خلال الأشهر القادمة، وكلفت وزارات الدفاع، الداخلية، السياحة وقطاعات أخرى معنية بالنظر في موضوع تأمين السياح الأجانب الوافدين للأماكن السياحية في هذه المنطقة، قصد تنشيط الحركة التجارية المضطربة بسبب الظروف الأمنية وغلق الحدود مع مالي والنيجر، ووعد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في آخر زيارة له إلى تمنراست بأنه سينظر في الملف قبل بداية موسم السياحة الصحراوية القادم، والذي ينتظر انطلاقه في الفاتح أو الثاني من شهر أكتوبر القادم.