طهّرت 93 منطقة ملغّمة ونزعت أكثر من مليون لغم

إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام

أوضح الرئيس المعين لمجلس الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا توماس هاجنوكز، أن الجزائر أبدت التزاما كبيرا حيال تطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام، حيث طهّرت 93 منطقة ملغمة أي ما يمثل أكثر من مليون لغم يشكل خطرا على حياة الأفراد، كما استعادت ما يقارب 120 مليون متر مربع.

قال توماس هاجنوكز، أثناء تدخله بمناسبة المرحلة النهائية للتدمير العلني للمخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد، الذي كان تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر أبدت منذ البداية التزامنا كبيرا حيال تنفيذ اتفاقية أوتاوا ، من خلال التوقيع على الوثيقة في ديسمبر 1997 والمصادقة عليها سنة 2001 ، وهنأ بهذه المناسبة الجزائر على هذا الحدث الهام، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الجزائر لم تدخر أي مجهود منذ سنة 2002، للوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقية أوتاوا والعمل دون هوادة لتحقيق ذلك. وأكد الرئيس المعين لمجلس الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا ، أن الجزائر أبدت التزاما بتطهير ترابها من الألغام وتجسيد الأهداف الإنسانية المتضمنة في الاتفاقية، بفضل الالتزام الكبير للسلطات على أعلى مستوى في الدولة وتجنيد موارد وطنية هامة، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته جدير بالتقدير من قبل كل الذين يريدون أن يعيشوا في عالم أفضل وآمن. وأضاف في السياق ذاته، أن الإنجازات التي حققتها الجزائر، في هذا المجال تساهم بشكل كبير في تعزيز الاتفاقية، كما أنها تعد بمثابة تحفيز لتحقيق الأهداف التي حددتها الدول الأطراف منذ 20 سنة، بالقضاء على هذا السلاح القاتل. وكشف توماس هاجنوكز، أن الجزائر أعلنت عن الانتهاء من تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد خلال سنة 2005، قبل الأجل المحدد في الاتفاقية، واحتفظت بكمية قليلة من أجل التكوين، حيث قال إنها أعلنت رسميا في بداية السنة الجارية عن تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية بعد عشريات من العمل الدؤوب ، حيث قامت بتطهير المناطق الملغمة عبر ترابها الوطني بمجموع 93 منطقة، منها 78 تابعة للسد الملغم بما يمثل أكثر من مليون لغم مضاد للأفراد واستعادة أكثر من 120 مليون متر مربع، واعتبر هاجنوكزي هذا اليوم بـ رمزية مزدوجة بالنسبة لكل من الجزائر، من خلال عملية تدمير الألغام المضادة للأفراد والاتفاقية التاريخية المصادق عليها بتاريخ 18 سبتمبر 2007 من طرف أكثر من 90 دولة، باعتبار أن الاتفاقية حددت إطارا شاملا للقضاء على الألغام التي تهدد حياة الأفراد. وأبدت الجزائر التزامها بتجسيد أهداف الاتفاقية من خلال تحمل مسؤوليات هامة في آليات الاتفاقية بما في ذلك تولي رئاسة الاتفاقية سنة، كما أعلن المسؤول ذاته، أنه سيتم الاحتفال بالذكرى الـ 20 لاتفاقية أوتاوا في ديسمبر القادم، ويأتي هذا بمناسبة انعقاد الدورة الـ 16 لمجلس الدول الأطراف في الاتفاقية من بينهم الجزائر.