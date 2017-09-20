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الشركة الأمريكية أل أل سي طالبتهم بـ 8 ملايين دولار

خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر

  20 سبتمبر 2017 - 19:34   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر

 حدد قاضي محكمة نيويورك يوم 17 أكتوبر المقبل، تاريخ جلسة الاستماع التمهيدية للقضية المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار وبعض أفراد أسرته، في الدعوى التي رفعها أحد شركائه السابقين في شركة الاتصالات  SLC  دعوى قضائية ضدهم.

 

تتعلق تفاصيل القضية بقيام الشركة الأمريكية   أل أل سي  بإيداع شكوى ضد الجنرال خالد نزار وأبنائه، طالبت خلالها بمبلغ 8 ملايين و230 ألف و885 دولار، وهي مستحقات شركة  أس أل سي  الأمريكية المتخصصة في خدمات الإنترنيت إزاء كل من خالد نزار وأبنائه. يقع مقر شركة  أل أل سي  بنيويورك ومالكها جزائري يحمل الجنسية الأمريكية يدعى مولود مغزي، وهو أستاذ بجامعة سيراكوز بنيويورك، وشارك في إطلاق أول شبكة  ويماكس  لشركة  أس أل سي  بالجزائر سنة 2005، وكان عضوا في مجلس إدارة  أس أل سي  قبل أن يتم إبعاده منها، وتطالب الشركة الأمريكية نظيرتها الجزائرية بفواتير نظير الخدمات التي قدمتها لها بين سنتي 2003 و2006، إضافة إلى تجهيزات تبلغ قيمتها مليون و702 ألف و980 دولار. في رسالة مؤرخة سنة 2009 وجهها مسير  أس أل سي  لطفي نزار إلى شريكه الجزائري الأمريكي مولود مغزي، اشتكى ابن خالد نزار من رفض البنوك منحه قرضا وطلب مهلة إضافية لتسديد ديونه، وفي 2013 وجه لطفي نزار رسالة تتضمن التزاما بتسديد ديونه في آجال سنة 2015، لكنه لم يتمكن من دفع سوى مبلغ 437 ألف و94 دولارا في آجال 2015، مما جعل الشركة الأمريكية تقدم شكوى لدى العدالة الأمريكية السنة الماضية، التي أبلغت خالد نزار وأبناءه بالشكوى سنة بعد إيداعها.

م. ن

 

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