إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كم

كشف سردار حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني النقاب عن صاروخ باليستي جديد، يبلغ مداه ألفي كم.

وأوضح خلال استعراض عسكري في طهران، في معرض تعليقه على اختبار الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم "خرمشهر"، أنه إنجاز جديد طورته وزارة الدفاع للجيش. وتابع أن الصاروخ يستطيع قطع مسافة ألفي كم، وحمل رأس حربي على مسافة 1800 كم، كما أنه قد يحمل رؤوسا حربية عدة في آن واحد.

وأعلن زادة عن بدء تدريب أفراد قوات الصواريخ على استخدام الصاروخ الجديد، الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة قريبا.