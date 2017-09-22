توقيف 6 مهربين و217 مهاجر في تلمسان وبشار وتمنراست

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 21 سبتمبر 2017، 9 مهربين و217 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست، في حين تمكنت وحدة لحراس الشواطئ من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا على متن قارب على وشك الغرق، وذلك إثر عملية بحث وإنقاذ بحري بشمال الحناية بالقالة، ولاية الطارف/ن.ع.5.

وبتلمسان حجز عناصر الدرك الوطني 2 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 3471 علبة تبغ و750 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وغرداية وبسكرة.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب أزيد من 16412 لترا من الوقود.