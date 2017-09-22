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اجتماع تشاوري بنيويورك حول ليبيا بين الجزائر و تونس و مصر

  22 سبتمبر 2017 - 14:00   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
اجتماع تشاوري بنيويورك حول ليبيا بين الجزائر و تونس و مصر

أجرى كل  وزير الشؤون الخارجية  عبد  القادر  مساهل و نظيراه من مصر يسامح شكريي و تونس  خميس الجهيناويي أمس الخميس  بنيويورك  لقاءا تشاوري في اطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا على هامش اشغال  الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

و كان هذا اللقاء فرصة للوزراء الثلاثة من أجل إستعراض أخر تطورات الوضع في  ليبيا لا سيما على ضوء الاجتماع الرفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد يوم  الأربعاء (20 سبتمبر) و الذي شارك فيه ذات المسؤولين.

و عبر الوزراء "عن رفضهم لتعدد المبادرات بخصوص ليبيا" و أكدوا من جديد على "  دعمهم لجهود الامم المتحدة و المبعوث الخاص غسان سلامة".

 

كما جدد المسؤولون الثلاث " التزامهم بمواصلة التشاور و التنسيق من اجل  مرافقة الليبيين في مسعاهم الرامي الى التوصل الى حل نهائي يحفظ سيادة وسلامته  هذا البلد الشقيق المجاور".

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