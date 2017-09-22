اجتماع تشاوري بنيويورك حول ليبيا بين الجزائر و تونس و مصر

أجرى كل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيراه من مصر يسامح شكريي و تونس خميس الجهيناويي أمس الخميس بنيويورك لقاءا تشاوري في اطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا على هامش اشغال الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

و كان هذا اللقاء فرصة للوزراء الثلاثة من أجل إستعراض أخر تطورات الوضع في ليبيا لا سيما على ضوء الاجتماع الرفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد يوم الأربعاء (20 سبتمبر) و الذي شارك فيه ذات المسؤولين.

و عبر الوزراء "عن رفضهم لتعدد المبادرات بخصوص ليبيا" و أكدوا من جديد على " دعمهم لجهود الامم المتحدة و المبعوث الخاص غسان سلامة".

كما جدد المسؤولون الثلاث " التزامهم بمواصلة التشاور و التنسيق من اجل مرافقة الليبيين في مسعاهم الرامي الى التوصل الى حل نهائي يحفظ سيادة وسلامته هذا البلد الشقيق المجاور".