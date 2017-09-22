كشف ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية في معسكر

كشفت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية، وتمكنت من توقيف شخص مختص في هذه الصناعة، وأفاد بيان لذات الهيئة، أنه جرى توقيف شريك لهذا الأخير وحج 30 بندقية تقليدية الصنع وأدوات أخرى، وتحركت ذات المصالح على إثر معلومات بوجود ورشة لصناعة الأسلحة التقليدية من الصنفين السابع والثامن داخل مسكن عائلي ببلدية واد الأبطال، وبعد الحصول على أمر من وكيل الجهورية، داهم عناصر الفرقة الورشة سالف ذكرها وأوقفوا المشتبه فيه وحجزوا كل المواد الممنوعة المتواجدة بها، وعثر بالورشة أيضا على معدات ومستلزمات خاصة بصناعة البنادق، ناهيك عن وحدتين مركزيتين للحاسوب كانت مهيأة للبيع بطريقة غير شرعية، كما كشف التحقيق تورط شخص آخر كان يمد المشتبه فيه الرئيسي بجميع المستلزمات ليتم توقيفه هو الأخر وتقديمه للعدالة.