تحرير فتاة قاصر بعد يومين من اختفائها في البليدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة أمس من تحرير فتاة قاصر لا يتجاوز سنها 16 سنة و هذا بعد يومين من اختفائها حسبما كشفت عنه يوم السبت خلية الاتصال والعلاقات العامة على مستوى هذه الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم العثور على هذه الفتاة القاطنة بمدينة أولاد يعيش بمنزل بإحدى الولايات المجاورة رفقة المشتبه فيه الذي تم توقيفه بعين المكان رفقة صاحب المنزل و تعود حيثيات القضية الي تلقي عناصر أمن دائرة أولاد يعيش لبلاغ من طرف والد القاصرة مفاده عدم رجوع ابنته إلى البيت بعد التحاقها في صباح ذات اليوم بالثانوية التي تدرس بها.وبعد يومين من تكثيف مصالح الأمن لتحرياتها بدء من محيط المدرسة ومكان اقامتها تم تحديد مكان تواجد الفتاة كما أضاف المصدر الذي أشار الى اعداد ملف قضائي ضد المتهمين في انتظار محاكمتهما