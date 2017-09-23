المفكر والباحث الجزائري الأستاذ مصطفى شريف لـ «المحور اليومي»:

الليبيرالية المتوحشة تُفبرك الطوائف وتفضل الظلامية لإلهاء الناس وضرب استقرارهم

يؤكد المفكر والباحث الأستاذ مصطفى شريف أنه لا بديل عن التحاور بين الحضارات لصناعة حضارة إنسانية للخروج من قوقعة التطرف واللاتسامح، كما يوضح في هذا الحوار مع «المحور اليومي»، أن المسلمين يتحملون جزءاً من مسؤولية تشويه صورة الاسلام بسبب الغلو والتعصب، كما يكشف أن الليبرالية المتوحشة هي التي تفبرك الطوائف المغرضة حتى تلهي الناس وتغلط العديد من الجهال.

صراع الحضارات في العالم، حاليا، أنتج تناميا فظيعا لقوى التطرف والكراهية، والإسلام أصبح تهمة والمسلمون أصبحوا في بعض الدول غير الإسلامية يعانون، كيف يمكنهم مواجهة ذلك؟

يجب علينا التنديد بكل مظاهر الاضطهاد والقمع والتمييز والعنصرية عبر العالم، المسلمون في الغرب هم قلقون أمام الإسلاموفوبيا والدعاية المغرضة لصدام الحضارات، نتيجة العمليات الإرهابية التي تتكرر هنا وهناك. المسؤولية إذن مشتركة بين الجميع حتى تكون الحكمة والعقل في الصدارة أمام كل الانزلاقات. حتى الآن نلاحظ نوعا من ضبط النفس لدى العامة، وبالتالي يجب علينا أن نعزز من ثقافة السلم. المسلمون الذين يعيشون في أوروبا مفيدون ومخلصون لأوروبا ويرتبطون بالبلاد التي يعيشون فيها وهم لا يطلبون معاملتهم بشكل منفصل ولكنهم مثل جميع المواطنين الآخرين. العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، وأصبح مصير شعب مرتبط بمصير كل الانسانية، فمثلا مشاكل التلوث وعولمة الأزمة الاقتصادية، التطرف والجهل تعني كل الشعوب. حقيقة هناك أزمة متعددة الجوانب يعيشها العالم معناه توجد أزمة حضارية، والحديث عن حضارة جديدة يلزم علينا التحاور والتعاون بين كل الأمم لنبحث عن حلول تنفعها، بحيث أولا علينا أن نعي معنى الحياة، ونضع النصوص القانونية الدولية، النظام الاقتصادي العادل وكذا المجال الثقافي المتفتح، لا بديل عن التحاور لأنه ضروري ومنطقي يعنى به كل الناس من المجتمع المدني إلى رجال الاقتصاد والبحث العلمي. حقيقة مستقبل الانسانية في خطر بسبب غياب حوار حقيقي لنبحث عن حضارات جديدة تحترم خصوصيات الشعوب في نفس الوقت تركز على المبادئ المشتركة لكل الشعوب. ولأن العولمة تتناقض نوعا ما مع بعض خصوصيات الشعوب ينبغي علينا الدفاع عن خصوصياتنا في نفس الوقت علينا قبول الحداثة واحترام القيم المشتركة لكل الشعوب والانسجام والتكامل بين الخاص والعام، هذا هو الرهان الحقيقي يتحمل المفكرون دورا خاصا في تجسيده وتوضيحه وبالتالي لا يجب أن نبقى صامتين أمام الغلو والتعصب.

كيف أصبح الإسلام محل تهمة يهدد العالم؟

للأسف بعض مراكز القرار في العالم تبحث في كل مرحلة تاريخية عن عدو جديد وتعمل على تشويه صورة فئة ما شعب ما وأمة ما، بعد سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة فبركوا صورة عدو جديد هي المسلم، هذه استراتيجية خطيرة وسلبية يعيها كل الناس المخلصين عبر العالم، ويعون أيضا أنه يجب الدفاع والابداع بأفكار سليمة وإعلام سليم ضد دعاية صدام الحضارات والإسلاموفوبيا، في الوقت نفسه العديد من المفكرين يطلبون من المسلمين النقد الذاتي حتى لا نعطي فرصة للعدو والفئات المغرضة لتشويه صورتنا. نتحمل جزء من المسؤولية، بسبب الغلو، التعصب والتطرف داخل مجتمعاتنا التي أصبحت تجسد مشكلا وأصبحنا نظهر كآخر متخلف على الكرة الأرضية رغم أننا أصحاب مبادئ نبيلة وحضارة عظيمة أصبحنا متأخرين في عدة مجالات، عندنا جزء من المسؤولية.

ألا ترون أن للاقتصاد دورا في المسألة؟

العالم اليوم يحكمه منطق الليبرالية الوحشية التي تتناقض مع الكثير من المبادئ الأخلاقية. لا بديل عن اقتصاد السوق لكن يجب أن نفرق بينها وبين الليبرالية الوحشية، لا بديل عن الحداثة لكن يجب علينا الحفاظ على أصالتنا، يمكن فعلا المساهمة مع الشعوب الأخرى في إنتاج وبناء حضارة انسانية جديدة وحداثة كاملة، يجب علينا تصحيح أخطاءنا بالتركيز على العقلانية والعمل كقيم عالمية.

من يتحمل مسؤولية سوء التفاهم بين الشعوب؟

هي مسؤولية مشتركة، العدو يستغل بعض النقائص فينا ونحن نعطيه فرصة من خلال الغلو والتعصب، يجب علينا إصلاح أنفسنا، الرهان اليوم علمي فكري ثقافي بحيث الذي يكسب العلوم والمعرفة يكسب جزء كبير من المعركة، نحن مع التقدم وقد ساهمنا في القفزة العالمية في إطار الحداثة نحن نريد الحداثة وهي المستقبل، لكن ليس بالمفهوم المادي نحن نموذجنا الانسان الكامل وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليتمم الأخلاق، وهذا للتعارف والتعايش، التفاهم بين الشعوب مرهون بقضية الحوار والإعلام والتربية. o لماذا تتدخل الدول العظمى والمجتمع الدولي لحماية الأقليات، أحيانا تكون أقليات مفبركة، لكن عندما يتعلق الأمر باضطهاد المسلمين وإن كانوا أقليات يصمت العالم؟ اليوم وضع ميزان القوى هو الذي يتكلم، إذا كان عندنا وزن اقتصادي فكري علمي تكون كلمتنا مسموعة والعكس صحيح، العالم للأسف لا يسمع للضعيف بالتالي ينبغي علينا نحن أن نبني مجتمعا قويا له مستوى ثقافي عالي وواع. في بلادنا العزيزة تاريخ عريق يشهد به العالم، تاريخ الجزائر وسياستها الخارجية محترمة مستمدة من قيم أول نوفمبر باتت أجمل المبادئ وأقواها على الإطلاق، السياسة الخارجية مبنية على الدفاع عن القضايا العادلة وعدم التدخل في شؤون الدول والدفاع عن السلم والشعوب ودعمها في تقرير مصيرها وحل النزاعات عن طريق الحوار، حقيقة هي مبادئ تدعو إلى الفخر، منطلقة من الأمير عبد القادر إلى أول نوفمبر إلى السياسة الحالية، الجزائر بنت مجدها بثقافة الكرامة هي شيء عظيم، وتعتبر شريكا بناء في العلاقات الدولية والاقتصادية تصدر ثقافة السلم والأمان ويلزمنا أن نعزز ونقوي التضامن الوطني داخليا.

بالحديث عن ميزان القوى الذي ليس في صالح المسلمين حاليا، هل يمكن للجزائر أن تصمد بمبادئها؟

نعم ممكن، لدينا إمكانيات بشرية وطبيعية وتاريخية كبيرة يجب علينا التركيز على التسيير الذكي والرشيد والحكيم والتنمية البشرية، الجزائر ساهمت ومازالت تساهم في حل العديد من المشاكل الإقليمية والدولية في الاتجاه السليم، ففي بلادنا والعالم العربي والإسلامي الأمن الفكري قضية جوهرية يجب الحفاظ عليه، ندافع عن فكرنا المبني على الوسطية والتفتح والمنطق العقلاني ومرجعنا السياسي الأخلاقي، نحن كجزائريين هو رسالة أول نوفمبر. الأساس هو الجانب العلمي والتربوي والفكري والأخلاقي بالنسبة لي هو أهم من المال.

عدة دول تعيش صراعا حول الهوية، كيف يمكن أن يؤثر هذا الصراع على التحصيل العلمي؟

طبيعي أن ندافع على الهوية والشخصية الوطنية وأن نكون متفتحين، لا توجد هوية مجمدة أو متكونة من عنصر فريد، الهوية الحية مركبة وجزائريتنا مبنية أساسا على الإسلام، العروبة والأمازيغية وأيضا عناصر أخرى الجانب الافريقي والمتوسطي، والمدرسة تلعب دورا هاما في هذا الإطار. الجزائر كانت ومازالت تعطي لقطاع التربية أهمية وميزانية كبيرة، مكنتنا من إحصاء قرابة 2 ملايين طالب و10 ملايين متمدرس، هذا إنجاز عظيم. اليوم نواجه معركة الجودة والنوعية بعدما نجحنا في دمقرطة التعليم الذي كان من مبادئ الجزائر منذ الاستقلال الى اليوم، النوعية مرتبطة بثلاثة أمور على الأقل: تكوين المكونين، مضمون البرامج، منهج التعليم. مضمون البرامج يتطلب إصلاحا باستمرار ووقتا وحوارا يجب علينا أن نخرج من بعض التكهنات والبلبلات الهامشية الايديولوجية لأن الذي يهمنا هو العلم والمعرفة لتكوين مواطن كفء ومسؤول، بطبيعة الحال لا أحد ينكر أهمية الهوية الوطنية الأولوية الأخرى. صحيح في بعض الأحيان يكون هناك ربما سوء تفاهم لكن الهوية موجودة، لا أحد ينكر أصله ولا أحد ينكر أنه ينبغي أن نعيش العصرنة. نحن نمتلك مؤسسات التربية والتعليم والثقافة، هناك مجهودات جبارة من طرف الدولة يجب علينا الاعتراف بها ليس مجاملة بل بموضوعية، رغم النقائص الموجودة وتحديث التسيير ضروري برؤية واضحة عصرنة وأصالة معا.

ربما بعض التخوفات تعود إلى ميزان القوى العالمي الذي تحدثتم عنه، هل يمكن للدول العظمى أن تفرض على الدول الأخرى مناهج تربوية؟

الوضع في العالم سيء هناك محاولات التدخل في شؤون الشعوب للأسف واقع مر لكن علينا أن نعرف كيف ندافع عن مبادئنا الانسانية السليمة في إطار الحوار، نحن نرفض التدخل في شؤوننا علينا أن نثبت للآخرين قضيتنا العادلة، لا أحد يحتكر الحقيقة. الطبيعة تكره الفراغ علينا أن نبدع ونؤسس لفكر ثقافي علمي وسياسي عقلاني لتلبية احتياجات شعوبنا المتعطشة للعدل والقسط.

مؤخرا في الجزائر ظهرت طوائف غريبة كلها بطريقة مفاجئة، لماذا تظهر متتالية هكذا؟

ظهور بعض هذه النحل مشبوه فيها وهي ظاهرة عالمية، حيث أن الليبرالية الوحشية قطعت علاقاتها مع بعض المبادئ الروحية والأخلاقية وفي نفس الوقت تفبرك طوائف مغرضة لتلهية الناس وزعزعة استقرار بلدانهم، يجب علينا التفريق بين الاحتياجات النفسية الفكرية والانزلاقات المغرضة، لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه واستقراره وهويته في إطار القانون، فلا حرية بلا قانون وحدود أخلاقية.

ما مدى خطورة هذه الطوائف على تدين الجزائريين؟

الشعب الجزائري أصيل ومخلص في مبادئه وتمسكه بالوسطية والقيم والثوابت مذهبنا وفقهنا مالكي، عقيدتنا أشعرية وسلوكنا من جُنيد وأفكارنا لمواجهة التحديات التاريخية مستمدة من رسالة أول نوفمبر وروح التجديد والاجتهاد، أنا أثق في وعي الشعب الذي يفرق رغم كل الضجة التي رافقت ظهور هذه الطوائف التافهة وغير البريئة. أنا لست قلقا ديننا الحنيف معروف، وفي نفس الوقت يجب الصرامة واليقظة والحذر. الدولة والشعب واعون بأن ما بني من فراغ فهو فراغ ويزول بسرعة.

لديكم 20 مؤلفا عالجتم من خلاله قضايا حضارية وثقافة التحاور والسلم، تُرجمت لعشر لغات، ما هي آخر إصداراتكم وكيف عالجتم قضية تطورات الصراع الحضاري وتصاعد وتيرة الكراهية؟

الكتاب يلعب دورا في تكوين مواطن مثقف وواعي ومسؤول حتى لو لعبت الانترنيت دورا كبيرا مهما بلغ التطور التكنولوجي، وعليه يجب تشجيع الناشئة على القراءة. ركزت من خلالها على الجانب الفكري العلمي وقضية التعايش السلمي وحب الوطن وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها فكريا، يجب علينا الحفاظ على التاريخ الفكري الوطني العريق. الأمن الغذائي أساسي لكن الأمن الفكري أيضا. أعتقد أن هناك جهتين تهدد التعايش هما: الذي يقلد الليبرالية الوحشية بطريقة عمياء والغلو والتعصب الديني بطريقة لا أساس لها من الصحة، نحن أمة الوسط أصحاب إرث ثقافي وحضاري عظيم يجب أن نبين أنه لا بديل للتعايش مع الآخرين، التعددية شيء طبيعي كذلك الحق في الاختلاف، في نفس الوقت الوحدة أساسية، هذا ما أقدمه بوضوح في كتابي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، الذي يحمل عنوان «تحدي العلم في الجزائر». وآخر إصدار لي بعنوان «رسول الأخوة» حول الأمير عبد القادر، أتناول فيه هذا الكنز التاريخي للجزائريين، الذي يجب علينا أن نعرفه للأجيال. برأيي الجزائر هي مفترق الحضارات تمثل مفهوم أمة الوسط وتمثل ثقافة الكرامة والمقاومة النبيلة التي تحترم الآخر، الامير عبد القادر مؤسس القانون الدولي الانساني قبل كل المواثيق الحديثة، يجب أن نبقى أوفياء لهذه المبادئ بدون مزايدات. نحن أبناء هذه الأمة الجزائرية علينا أن نبين أننا منفتحون ويقظون وحذرون وأن نعمل على الاجتهاد والإبداع في مختلف المجالات، المستقبل مازال قائما والأمل ضروري بالعلم والعمل.

حاورته: حكيمة ذهبي