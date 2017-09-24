انقضاء آجال ايداع الترشيحات للمحليات اليوم

ينقضي الأجل المحدد لإيداع قوائم الترشحات على مستوى الولايات في إطار انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية (23 نوفمبر) هذا الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليلي وفقا لما تنص عليه الأحكام التنظيمية السارية.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أنهت يوم الخميس الفارط إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل".

وذكر ذات المصدر أنه"في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 وعملا بأحكام المادة 74 من القانون العضوي رقم16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن الأجل المخصص لإيداع قوائم المترشحين ينتهي ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع".