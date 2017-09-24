ادراج تخصصات جديدة في مجال التكوين المعني

ينطلق هذا الأحد الموسم الجديد للتكوين المهني ، موسم يتسم بإدراج تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل بمختلف قطاعاته.

ويشرف على الافتتاح الرسمي وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي من ولاية عين الدفلى وستتوج التخصصات بمختلف فروعها بشهادة تمنح للمتربص بعد نهاية مدة التكوين.

وقال وزير القطاع محمد مباركي للاذاعة"تم إدراج ثلاث تخصصات جديدة متوجة بشهادة لاسيما في مجال الرقمنة ، بالإضافة إلى ذلك فقد تمت برمجة تخصصات مرتبطة بالمياه والبيئة على مستوى 41 ولاية، تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة في 22 ولاية، تخصصات مرتبطة بالإتصالات السلكية في 33 ولاية ، ويتعين - حسب الوزير- أن تستجيب العروض والتخصصات المفتوحة للإحتياجات الاقتصادية للوطن .

وفي السياق يشير الوزير أن شهادة التعليم المهني مصنفة في المستوى الرابع و التي تعوض شهادتي التعليم المهني من الدرجة الأولى والثانية ، كما هناك شهادة أخرى وهي شهادة التعليم المهني العليا المصنفة في المستوى الخامس والمتوجة للطور الثاني من التعليم المهني والتي تحضر في سنتين امتدادا لشهادة التعليم المهني".