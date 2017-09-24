مساهل يدعو لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

دعا وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وقال مساهل، في حديث خاص لمراسل "RT" في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت: "لدينا علاقات تاريخية مع سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية".

وأضاف مساهل أن الاتصالات، التي تقيمها الجزائر مع إيران، لا تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، مشددا على ضرورة تسوية جميع الخلافات في المنطقة، بما في ذلك الأزمة الخليجية، التي دعا إلى "حلها وفقا لآليات مجلس التعاون" الخليجي.

ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الخليجية.

كما أكد مساهل أن الجزائر تدعم المبادرة الأممية الجديدة حول ليبيا.

وفي تطرقه إلى العلاقات الجزائرية الروسية، وصفها مساهل بـ"المتميزة"، مضيفا أن حكومة بلاده تنتظر زيارة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، يوم 10 أكتوبر الأول القادم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في "تفعيل التعاون في كافة المجالات" بين البلدين.