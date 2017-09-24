توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت 23 سبتمبر، أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية، الناحية العسكرية الأولى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست ، مهربين اثنين وضبطوا (52967) قرص لمختلف الأدوية والمواد الصيدلانية، في حين تم توقيف (05) تجار مخدرات و(04) مهربين وضبط (937) قرص مهلوس و(5471) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة ومعسكر.

من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ 24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقالة، في حين تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ومعسكر وورقلة.