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قال إن اتصالات الجزائر بإيران لا تؤثر على علاقتها مع العرب

مساهل يدعو إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية

  24 سبتمبر 2017 - 19:08   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الحدث
مساهل يدعو إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية

 وصف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل العلاقات الجزائرية السورية بالتاريخية، ودعا إلى عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيه منذ سنوات.

قال مساهل الذي أدى قبل أشهر زيارة إلى سوريا، في حوار مع  روسيا اليوم  في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس،  إن الجزائر تربطها علاقات تاريخية مع سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية ، وأضاف مساهل أن الاتصالات التي تقيمها الجزائر مع إيران لا تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، مشددا على ضرورة تسوية جميع الخلافات في المنطقة، بما في ذلك الأزمة الخليجية، التي دعا إلى  حلها وفقا لآليات مجلس التعاون  الخليجي.

ونبه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الخليجية، مستغلا الفرصة للتأكيد على أنهم يدعمون المبادرة الأممية الجديدة حول ليبيا، علما أن مساهل قام في نيويورك بلقاءات عديدة مع أطراف معنية بالأزمة فيها، على غرار نظرائه من تونس ومصري، وكذا ممثلين عن الأمم المتحدة، في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لحل الأزمة سلميا.

وصف مساهل العلاقات الجزائرية الروسية بـ  المتميزة ، مضيفا أن حكومة بلاده تنتظر زيارة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، يوم 10 أكتوبر القادم، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة في  تفعيل التعاون في كافة المجالات  بين البلدين.

زين الدين.ز

 

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