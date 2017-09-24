فيما تم حجز أكثر من 50 ألف قرص صيدلاني

توقيف 4 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية بالمدية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية، الناحية العسكرية الأولى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست مهربين اثنين وضبطوا 52967 قرص لمختلف الأدوية والمواد الصيدلانية، في حين تم توقيف 05 تجار مخدرات و04 مهربين وضبط 937 قرص مهلوس و5471 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة ومعسكر.

من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ 24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقالة، في حين تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ومعسكر وورقلة.