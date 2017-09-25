القضاء على إرهابي "خطير" بتيبازة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيبازة من القضاء على إرهابي "خطير" بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مراد، حيث مكنت هذه العملية أيضا من استرجاع مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني

و أوضح البيان أن " في إطار مكافحة الإرهابي وعلى إثر كمين نصبته، يوم 24 سبتمبر 2017، مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيبازة /ن.ع1ي تم القضاء على إرهابي (01) خطيري بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مرادي حيث مكنت هذه العملية النوعية من استرجاع مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة" من جهة أخرىي -يضيف البيان- "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن لولاية أدرار/ ن.ع.3ي من استرجاع مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوفي و ثلاثة (03) مخازن مملوءة وحمالة مخازن" و أبرز المصدر، أن " هذه العمليات تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى المتابعة واليقظة الدائمة لقوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"