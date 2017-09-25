أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته في "السينا" اليوم

شرع الوزير الأول, أحمد أويحيى, اليوم الاثنين، في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة, طبقا للمادة 94 من الدستور، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح.

وستكون الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة متبوعة بمناقشة عامة تستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء, ليفسح المجال يوم الأربعاء أمام الوزير الأول للرد على استفسارات و انشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان.

ويتضمن هذا المخطط الذي حاز الأسبوع الفارط على مصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني, على سلسلة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها و مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكامة مع الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات وكذا تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها بالإضافة إلى مواصلة الاعتماد على دبلوماسية نشطة ودعم سياسة الدفاع الوطني.