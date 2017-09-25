توقيف تاجري مخدرات وحجز كوكايين بمستغانم

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 24 سبتمبر 2017 بمستغانم/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات وحجز(2,2) كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وبتبسة/ ن.ع.5، ضبط حراس الحدود (19900) خرطوشة من مختلف العيارات، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وبسكرة/ن.ع.4، ثلاثة مهربين (03) وحجزت (121) كيلوغراما من خليط الذهب والحجارة و(119) غراما من الذهب الخام ومعدات تنقيب عن الذهب و(10560) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ بكل من عنابة والقالة/ن.ع.5، (32) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (48) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار/ن.ع.3 وتلمسان وسعيدة/ن.ع.2.