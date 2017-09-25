انعقاد الاجتماع الـ4 للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية

نطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية تحت رئاسة الامنين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، نور الدين عيادي و موريس غوردو مونتاني.

وتندرج هذه الآلية الثنائية للتشاور التي أنشئت بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة في إطار تبادل الزيارات "المنتظمة" بين البلدين و "الإرادة المشتركة" في إرساء تعاون "قوي و متنوع و شراكة مميزة".

كما سيجري الطرفان خلال الاجتماع تقييما لحصيلة التعاون الثنائي في المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية إلى جانب تبادل "وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك" وهذا في إطار التحضير للمواعيد الثنائية القادمة بين الجزائر و فرنسا لاسيما انعقاد اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية و اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية.