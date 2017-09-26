برلمانيين جزائريين يبحثون ملف التطرف في نيجيريا

يشارك برلمانيون جزائريون غدا الأربعاء، بأبوجا في نيجيريا في فعاليات المؤتمر الجهوي للشباب البرلمانيين في إفريقيا لمحاربة التطرف العنيف، حسب ما أفاد به بيان صحفي اليوم.

وستنعقد فعاليات هذا الموتمر يومي 27 و28 سبتمبر 2017، بأبوجا بدولة نيجيريا، حول موضوع تمكين الشباب وتعزيز المشاركة السياسية لبناء مجتمعات شاملة وأكثر سلمية”.

علما أن المؤتمر ينظم من طرف الإتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النيجيري.

ويتضمن برنامج عمل المؤتمر عدة مواضيع على غرار الوضع الحالي لمشاركة الشباب في البرلمانات الافريقية، وأولويات الشباب البرلمانيين،ومشاركة الشباب آلية أساسية لبناء مجتمعات آمنة.

كما يبحث الموعد محاربة الفقر والتهميش الإقتصادي، ومحاربة اللامساواة وتعزيز الحكامة، ودور البرلمانيين الشباب في محاربة التطرف العنيف وبناء مجتمعات آمنة.