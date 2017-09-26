سحب دواء "سولبيدال" من الصيدليات

قررت وزارة الصحة والسكان، سحب دواء "سولبيدال"، المضاد للاكتئاب لعدم مطابقته للمعايير، وجاء هذا الإجراء بعد تأكد المخبر الوطني لمراقبة الأدوية من عدم مطابقة دواء "سولبيدال" للمعايير.

من جانبه قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، إنّ طلب السحب جاء من المصنّع الذي أخطر المخبر، لتقرر الوزارة سحبه، وأضاف أنّ الدواء من المهدئات وليس مصنّفا ضمن الأدوية الخاصة بالأمراض العصبية الخطيرة.

يُذكر أن الحصة المطلوب سحبها قد تم تصنيعها محليا على مستوى مخبر "سوفال"، غير أنه لم يتم تسويقها بعد في الصيدليات.