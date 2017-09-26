توقيف 191 "حراق" في عنابة والقالة ووهران وبني صاف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 25 سبتمبر 2017 بإقليم الناحية العسكرية السادسة، (13) مهربا وضبطوا (03) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع و(12432) علبة من مختلف الأدوية والمواد الصيدلانية و(1755) لترا من زيت المحركات و(22,85) طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه وبتلمسان وعين تموشنت/ن.ع.2، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (05) تجار مخدرات بحوزتهم (3,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و (1059) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من عنابة والقالة/ن.ع.5 ووهران والغزوات وبني صاف/ن.ع.2، (191) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (81) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان ووهران وورقلة.