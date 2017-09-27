تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بتبسة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بتبسة 3 قنابل تقليدية الصنع, حسبا ما أفاد به بيان اليوم الأربعاء لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء26 سبتمبر 2017 بتبسة/ن.ع.5 ثلاث قنابل تقليدية الصنع".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من تلمسان و ورقلة وعين قزام وبرج باجي مختار 15 مهربا وضبطوا 55 كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارة رباعية الدفع و400 وحدة من مختلف المشروبات ومعدات تنقيب عن الذهب.

ومن جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من تنس ومستغانم وعين تموشنت/ن.ع.2 وعنابة وسكيكدة/ن.ع.5 121 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في حين تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان وعين قزام وأدرار.