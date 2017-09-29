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حلول الذكرى الـ12 لاقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

  29 سبتمبر 2017 - 11:32   قرئ 90 مرة   0 تعليق   الحدث
حلول الذكرى الـ12 لاقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

تحل اليوم الجمعة الذكرى الثانية عشرة لإقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أهداه الرئيس بوتفليقة للمواطنين أنداك لإنهاء عهد العشرية السوداء التي تلطخت بالدماء والخراب، فالتف الشعب الجزائري حول المشروع وتبناه في استفتاء شعبي بنسبة فاقت الـ97 بالمئة.

وبمبادرة رئيس الجمهورية فتحت صفحة جديدة في تاريخ الجزائر مع الأمن والاستقرار والانطلاق في مسيرة البناء والتشييد، إذ بدأت الاستثمارات الاجنبية تتوافد على الجزائر وتحركت آلة التنمية بعد سنين من الركود.

ويؤكد الخبير الأمني بن عمر بن جانة في تصريح للقناة الإذاعية الاولى أن الرئيس بوتفليقة اتخذ قرارا هاما سمح لبلادنا من أن تنعم بالأمن والاستقرار كما جعل من هذا الميثاق مثالا تقتدي به الدول المتضررة أمنيا ونموذجا في تسوية الأزمات الأمنية سلميا دون أي تدخل أجنبي.

ويرى المحلل الاقتصادي جمال لحلو أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان نعمة على الجزائريين من منطلق أن الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية وبفضل هذا القانون تحرك النشاط الاقتصادي.

 

 

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