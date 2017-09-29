القضاء على ارهابيين في جيجل وبجاية

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل/ن.ع.5، على إرهابي خطير وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين قضت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة القصر، ولاية بجاية/ن.ع.5، يوم أمس على إرهابي آخر وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة، وكشفت ودمرت ورشة لصناعة القنابل وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع وعشرة (10) صواعق و(400) غرام من المواد المتفجرة وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيزي وزو/ن.ع.1 وتيارت/ن.ع.2.في حين أوقفت مفرزة أخرى شخصين (02) كان بحوزتهما بندقيتين ببسكرة/ن.ع.4. كما ضبط عناصر الأمن الوطني مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بتمنراست/ن.ع.6 ومسدسا آليا بتيزي وزو/ن.ع.1.

تأتي هذه العمليات النوعية لتؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني.