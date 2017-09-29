الشرطة الجزائرية مستعدة لتعزيز التعاون مع نظيرتها الموريتانية

شريط الاخبار
الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا الإفراج عن الطبيبة والقابلات الثلاث المتهمات بالتسبّب في وفاة أم وجنينها بالجلفة 7800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها الأفافاس يحيي الذكرى الـ 54 لتأسيسه بتنظيم تجمّع شعبي يوم السبت بتيزي وزو وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي حمس تكشف عن إيداع 720 قائمة في أكبر بلديات الوطن النواب يطالبون الحكومة بتقارير سنوية حول التمويل غير التقليدي انطلاق عملية إيداع ملفات عمال التربية المعنيين بالتقاعد السنة المقبلة الأفلان قدّم أسماء قديمة والأرندي راهن على الشباب وأبركان فضّل الراحة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الشرطة الجزائرية مستعدة لتعزيز التعاون مع نظيرتها الموريتانية

الشرطة الجزائرية مستعدة لتعزيز التعاون مع نظيرتها الموريتانية

  29 سبتمبر 2017 - 14:15   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الحدث
الشرطة الجزائرية مستعدة لتعزيز التعاون مع نظيرتها الموريتانية

أكد المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغني هامل استعداد الشرطة الجزائرية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع الشرطة الموريتانية، وذلك في إطار آلية التعاون الشرطي الإفريقي "أفريبول"، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر، أن ىالهامل أكد اثر استقباله أمس الخميس وفد من الشرطة الموريتانية بقيادة فضيلي ناجي بوبكر أن "الشرطة الجزائرية مستعدة لوضع تجربتها وخبرتها في متناول أجهزة الشرطة من الدول العربية والإفريقية"، خاصة في مجال التكوين والتدريب والشرطة العلمية وتبادل الخبرات، بما يسمح بتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة بين أجهزة الشرطة للتصدي لكل أشكال الأجرام العابر للحدود والجريمة المستحدثة.

وأشاد رئيس الوفد الموريتاني من جهته ب"المستوى العالي للشرطة الجزائرية والخبرة المتميزة التي اكتسبتها"، معتبرا زيارته إلى الجزائر "فرصة للاستفادة من هذه الخبرة وتعزيز التعاون بين شرطة البلدين"، لاسيما في مجال التكوين  والتدريب والشرطة العلمية.

 

للإشارة لقد قام الوفد الموريتاني على مدار يومين بزيارة عمل لعدة هياكل تابعة لجهاز الشرطة الجزائرية، من بينها مخبر الشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب اطلاعه على المرافق التكوينية والأجنحة البيداغوجية بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني "عبد المجيد بوزبيد بالصومعة ولاية البليدة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات