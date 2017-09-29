الشرطة الجزائرية مستعدة لتعزيز التعاون مع نظيرتها الموريتانية

أكد المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغني هامل استعداد الشرطة الجزائرية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع الشرطة الموريتانية، وذلك في إطار آلية التعاون الشرطي الإفريقي "أفريبول"، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر، أن ىالهامل أكد اثر استقباله أمس الخميس وفد من الشرطة الموريتانية بقيادة فضيلي ناجي بوبكر أن "الشرطة الجزائرية مستعدة لوضع تجربتها وخبرتها في متناول أجهزة الشرطة من الدول العربية والإفريقية"، خاصة في مجال التكوين والتدريب والشرطة العلمية وتبادل الخبرات، بما يسمح بتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة بين أجهزة الشرطة للتصدي لكل أشكال الأجرام العابر للحدود والجريمة المستحدثة.

وأشاد رئيس الوفد الموريتاني من جهته ب"المستوى العالي للشرطة الجزائرية والخبرة المتميزة التي اكتسبتها"، معتبرا زيارته إلى الجزائر "فرصة للاستفادة من هذه الخبرة وتعزيز التعاون بين شرطة البلدين"، لاسيما في مجال التكوين والتدريب والشرطة العلمية.

للإشارة لقد قام الوفد الموريتاني على مدار يومين بزيارة عمل لعدة هياكل تابعة لجهاز الشرطة الجزائرية، من بينها مخبر الشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب اطلاعه على المرافق التكوينية والأجنحة البيداغوجية بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني "عبد المجيد بوزبيد بالصومعة ولاية البليدة.