الإطاحة بالمشتبه به في سرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف شخص مشتبه به في جرائم سرقة لتوابع سيارات، منتحلا هوية الغير والتصريح الكاذب.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه فيه بعد ترسيم شكوى من قبل ضحية تعرضت سيارته إلى التحطيم، وسرقة بعض توابعها، وثبت بعد معاينة السيارة ورفع البصمات بمسرح الجريمة، تطابقها مع بصمة المشتبه فيه والذي ثبت أيضا أنه ينتحل عددا من الهويات، لتنفيذ جرائمه وتوصلت تحريات الشرطة، أن المشتبه فيه متورط في 12 قضية في مختلف أقاليم اختصاص ولاية الجزائر العاصمة وبعد تكثيف التحريات تمكنت الفرفة من إسترجاع بطاقة تعريفته الوطنية وتحديد هويته، وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة.