توقيف 4 تجار مخدرات وضبط كمية من الكيف بعين تموشنت وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الخميس بعين تموشنت/ن.ع.2 وبرج باجي مختار/ن.ع.6 أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (07) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4990) قرص مهلوس حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبييأمس الخميس 28 سبتمبر 2017 بعين تموشنت/ن.ع.2 وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (07) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4990) قرص مهلوس .كما أوقفت مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(15552) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة/ن.ع.4.

ومن جهة أخرىي أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 محاولات تهريب أزيد من (21528) لترا من الوقودي في حين أحبط حرس السواحل بعنابة والقالة/ن.ع.5 وعين تموشنت/ن.ع.2ي محاولات هجرة غير شرعية لـ (47) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.