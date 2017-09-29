يتكون من ثلاث كتائب وينشط في الصحراء

جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا!

شَكل ما يسمى «داعش» في ليبيا جيشا جديدا يتألف من ثلاث كتائب على الأقل، بعد فقدان السيطرة على معقلهم في مدينة سرت العام الماضي، حسب معلومات أدلى بها ارهابيون موقوفون في ليبيا، وعمل هذا التنظيم الدموي في السابق على جلب مقاتلين من الجزائر وتونس ومصر والسودان.

كشف رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام الليبي»الصديق الصور»، أول أمس، عن تكوين متشددي تنظيم الدولة «داعش» جيشا في الصحراء يتألف من ثلاث كتائب على الأقل بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت العام الماضي، وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، إن بعض المتشددين المصابين اعتقلوا وتم التحفظ على مضبوطات بعد الضربات الأولى، وأردف أن المحققين علموا أن تنظيم «داعش» أسست جيشا في الصحراء بقيادة المتشدد الليبي «المهدي سالم دنقو» الملقب «بأبو بركات»، على حد قوله، ويضم ذلك الجيش ثلاثة كتائب تحت قيادة هذا الأخير ولكل منها قائد، موضحا «أن هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، والآن هم متواجدون في الصحراء الليبية»، كما قال رئيس التحقيقات أيضا إن السلطات اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم الدولة أشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فيفري 2015، وأضاف «أن الموقوف أدلى بالتفاصيل عن الواقعة وحدد مكان دفنهم»، وأردف «ونحن نسعى مع السلطات العسكرية في المنطقة الوسطى للكشف عن مكان الجثث ونأمل في إيجادهم بالرغم من طول المدة». بخصوص المقاتلين الأجانب المنظوين في «داعش» وطرق التحاقهم به، قال ذات المسؤول القضائي إن التنظيم اعتاد في السابق استخدام دروب لجلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار مثل السودان ومصر وتونس والجزائر، وأضاف أن أغلب المقاتلين جاءوا من السودان ومروا بمدينة أجدابيا التي تبعد 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من سرت. وأشار الصور إلى أن أغلب المنخرطين في تنظيم «داعش» الإرهابي على الأراضي الليبية، ليسوا جديدين على العمل الإرهابي والمسلح، فهم قادة في تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري، وقُبض على بعضهم في ليبيا في وقت سابق، وبعضهم نجحوا في التسلل والهروب للعراق، ليلتحقوا بالتنظيم هناك. ويشار أن بعض الإرهابيين الجزائريين تم تداول معلومات عن نشاطهم في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، بعد تشديد الخناق عليهم في الجزائر وعلى شريطها الحدودي، على غرار مختار بلمختار الذي يتواصل الغموض بشأن مصيره بعد أن أعلن قبل أشهر مقتله في غارة فرنسية وقبلها في ضربة أمريكية.

زين الدين زديغة