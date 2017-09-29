شريط الاخبار
جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا الإفراج عن الطبيبة والقابلات الثلاث المتهمات بالتسبّب في وفاة أم وجنينها بالجلفة 7800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها الأفافاس يحيي الذكرى الـ 54 لتأسيسه بتنظيم تجمّع شعبي يوم السبت بتيزي وزو وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا!

يتكون من ثلاث كتائب وينشط في الصحراء

جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا!

  29 سبتمبر 2017 - 18:19   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الحدث
جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا!

شَكل ما يسمى «داعش» في ليبيا جيشا جديدا يتألف من ثلاث كتائب على الأقل، بعد فقدان السيطرة على معقلهم في مدينة سرت العام الماضي، حسب معلومات أدلى بها ارهابيون موقوفون في ليبيا، وعمل هذا التنظيم الدموي في السابق على جلب مقاتلين من الجزائر وتونس ومصر والسودان. 

 كشف رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام الليبي»الصديق الصور»، أول أمس، عن تكوين متشددي تنظيم الدولة «داعش» جيشا في الصحراء يتألف من ثلاث كتائب على الأقل بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت العام الماضي، وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، إن بعض المتشددين المصابين اعتقلوا وتم التحفظ على مضبوطات بعد الضربات الأولى، وأردف أن المحققين علموا أن تنظيم «داعش» أسست جيشا في الصحراء بقيادة المتشدد الليبي «المهدي سالم دنقو» الملقب «بأبو بركات»، على حد قوله، ويضم ذلك الجيش ثلاثة كتائب تحت قيادة هذا الأخير ولكل منها قائد، موضحا «أن هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، والآن هم متواجدون في الصحراء الليبية»، كما قال رئيس التحقيقات أيضا إن السلطات اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم الدولة أشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فيفري 2015، وأضاف «أن الموقوف أدلى بالتفاصيل عن الواقعة وحدد مكان دفنهم»، وأردف «ونحن نسعى مع السلطات العسكرية في المنطقة الوسطى للكشف عن مكان الجثث ونأمل في إيجادهم بالرغم من طول المدة». بخصوص المقاتلين الأجانب المنظوين في «داعش» وطرق التحاقهم به، قال ذات المسؤول القضائي إن التنظيم اعتاد في السابق استخدام دروب لجلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار مثل السودان ومصر وتونس والجزائر، وأضاف أن أغلب المقاتلين جاءوا من السودان ومروا بمدينة أجدابيا التي تبعد 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من سرت. وأشار الصور إلى أن أغلب المنخرطين في تنظيم «داعش» الإرهابي على الأراضي الليبية، ليسوا جديدين على العمل الإرهابي والمسلح، فهم قادة في تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري، وقُبض على بعضهم في ليبيا في وقت سابق، وبعضهم نجحوا في التسلل والهروب للعراق، ليلتحقوا بالتنظيم هناك. ويشار أن بعض الإرهابيين الجزائريين تم تداول معلومات عن نشاطهم في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، بعد تشديد الخناق عليهم في الجزائر وعلى شريطها الحدودي، على غرار مختار بلمختار الذي يتواصل الغموض بشأن مصيره بعد أن أعلن قبل أشهر مقتله في غارة فرنسية وقبلها في ضربة أمريكية. 

زين الدين زديغة  

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات