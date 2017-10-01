احباط محاولة هجرة 91 "حراق" في وهران وعين تموشنت وسكيكد وعنابة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 سبتمبر 2017 خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة/ن.ع.5، مخبأ (01) يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمنراست/ن.ع.6، بندقية رشاشة (01) وكمية من الذخيرة تقدر بـ (376) طلقة.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات (02) بحوزتهما (40,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، مسدسا (01) آليا و(05) مركبات رباعية الدفع و(12) جهاز كشف عن المعادن ومنظار ميدان (01)، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (92) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وسكيكدة وعنابة، فيما تم توقيف (68) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام والأغواط.