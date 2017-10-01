بين من اعتبرها نبش في الماضي الأليم ومساس بالكرامة الإنسانية

عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر

إعلاميون وحقوقيون يطالبون بتدخل سلطة ضبط السمعي البصري

أثارت الصور التي بثها التلفزيون الجزائري خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بمشاهد مروعة للمجازر الرهيبة التي ارتكبها الإرهابيون في مناطق عدة من الوطن خلال العشرية السوداء استياء المواطنين والطبقة السياسية التي اعتبروها منافية لأخلاقيات المهنية الصحفية ولأبسط بنود حقوق الإنسان، فيما اعتبرها قانونيون مس بقانون المصالحة الوطنية.

ثار رواد مواقع التفاعل الاجتماعي في وجه الصور والفيديوهات ومشاهد العنف والتقتيل والدم التي نشرها التلفزيون الجزائري نهاية الأسبوع الماضي، حول المجازر المروعة التي ارتكبها الآلة الإرهابية إبان العشرية السوداء، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها عوضت هذه الصور والمشاهد التي بثها التلفزيون العمومي بمناسبة الذكرى الـ 12 للمصالحة الوطنية، النتائج التي حققتها هذه الأخيرة على غرار فضل هذا المشروع وأثره في عودة الطمأنينة والاستقرار وتقديم نماذج عن نجاح المصالحة على غرار اندماج تائبين في الحياة العادية، وقد أثارت صور أشلاء الأطفال المتناثرة، على غرار تلك المتعلقة بمقبرة مستغانم التي قتل فيها أطفال الكشافة الإسلامية اثرا انفجار قنبلة في عام 1996، ومشاهد أخرى لتأثر رجال ونساء بفقدان أبنائهم وآبائهم وبناتهم في تلك الفترة، صدمة المشاهدين الجزائريين، وخاصة بالنسبة لشريحة واسعة منهم الذين اكتووا بنار الآلة الإرهابية الدموية وفقدوا أحد أقاربهم إبان العشرية السوداء، دون إغفال أن مشاهد الرعب تخللتها بين الفترة والأخرى خطب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء الترويج لسياستي الوئام الوطني في عام 1999 والمصالحة الوطنية.

ولأول مرة يعرض التلفزيون الجزائري الذي يعد مؤسسة عمومية صورا من هذا النوع للمأساة الوطنية، الأمر جعله يتعرض لانتقادات لاذعة من طرف اعلاميين وحقوقيين، خاصة وأن هذا الأخير ضرب بالأعراف والمواثيق وخالف روح المصالحة الوطنية وبعض بنودها التي تنص على عدم استغلال هذه الأخيرة لأي غرض، وإلا فما الفائدة من تذكير الجزائريين بصور ومشاهد العنف والدم والتقتيل، خاصة وأن البعض منهم لم تلتئم جراحهم بعد، ولا تزال ترتسم في مخيلاتهم صور أبنائهم الذين قتلوا وبناتهم اللذين خطفوا من طرف الإرهابيين أو آبائهم واقاربهم الذين لم يظهر لهم أي أثر لحد اليوم، بالرغم من مرور قرابة 20 سنة من استتباب الأمن والاستقرار وظهور بوادر القضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر، والتي بقيت تئن تحت وطأة الحصار.

وقد طالب العديد من الإعلاميين تدخل سلطة الضبط، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين قاموا ببث هذه الصور المروعة، والتي اعتبروها منافية لكل الأعراف، مثلما سبق وأن طالبوا بتدخل سلطة الضبط في رمضان الماضي فيما اعتبروه تجاوزات ارتكبتها بعض القنوات الفضائية ببثها لمشاهد مقززة ومرعبة وتمس بالكرامة الإنسانية ضمن حصص الكاميرا الخفية ، وقد نبهت سلطة الضبط حينها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات أخرى قد ترتكبها القنوات الفضائية.