شريط الاخبار
عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل الثورة المزعومة لزطشي تثير سخرية الجزائريين! أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين وتعديل قانون المحروقات استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017 الوضع الإقليمي للجزائر خطير تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية إخراج ربع مليون قنطار من بطاطا غرف التبريد الأسبوع المقبل لكسر الأسعار التلفزيون الجزائري خرق روح المصالحة الوطنية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر

بين من اعتبرها نبش في الماضي الأليم ومساس بالكرامة الإنسانية

عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر

  01 أكتوبر 2017 - 18:50   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الحدث
عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر

إعلاميون وحقوقيون يطالبون بتدخل سلطة ضبط السمعي البصري

أثارت الصور التي بثها التلفزيون الجزائري خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بمشاهد مروعة للمجازر الرهيبة التي ارتكبها الإرهابيون في مناطق عدة من الوطن خلال العشرية السوداء استياء المواطنين والطبقة السياسية التي اعتبروها منافية لأخلاقيات المهنية الصحفية ولأبسط بنود حقوق الإنسان، فيما اعتبرها قانونيون مس بقانون المصالحة الوطنية.

 

ثار رواد مواقع التفاعل الاجتماعي في وجه الصور والفيديوهات ومشاهد العنف والتقتيل والدم التي نشرها التلفزيون الجزائري نهاية الأسبوع الماضي، حول المجازر المروعة التي ارتكبها الآلة الإرهابية إبان العشرية السوداء، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها عوضت هذه الصور والمشاهد التي بثها التلفزيون العمومي بمناسبة الذكرى الـ 12 للمصالحة الوطنية، النتائج التي حققتها هذه الأخيرة على غرار فضل هذا المشروع وأثره في عودة الطمأنينة والاستقرار وتقديم نماذج عن نجاح المصالحة على غرار اندماج تائبين في الحياة العادية، وقد أثارت صور أشلاء الأطفال المتناثرة، على غرار تلك المتعلقة بمقبرة مستغانم التي قتل فيها أطفال الكشافة الإسلامية اثرا انفجار قنبلة في عام 1996، ومشاهد أخرى لتأثر رجال ونساء بفقدان أبنائهم وآبائهم وبناتهم في تلك الفترة، صدمة المشاهدين الجزائريين، وخاصة بالنسبة لشريحة واسعة منهم الذين اكتووا بنار الآلة الإرهابية الدموية وفقدوا أحد أقاربهم إبان العشرية السوداء، دون إغفال أن مشاهد الرعب تخللتها بين الفترة والأخرى خطب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء الترويج لسياستي الوئام الوطني في عام 1999 والمصالحة الوطنية.

ولأول مرة يعرض التلفزيون الجزائري الذي يعد مؤسسة عمومية صورا من هذا النوع للمأساة الوطنية، الأمر جعله يتعرض لانتقادات لاذعة من طرف اعلاميين وحقوقيين، خاصة وأن هذا الأخير ضرب بالأعراف والمواثيق وخالف روح المصالحة الوطنية وبعض بنودها التي تنص على عدم استغلال هذه الأخيرة لأي غرض، وإلا فما الفائدة من تذكير الجزائريين بصور ومشاهد العنف والدم والتقتيل، خاصة وأن البعض منهم لم تلتئم جراحهم بعد، ولا تزال ترتسم في مخيلاتهم صور أبنائهم الذين قتلوا وبناتهم اللذين خطفوا من طرف الإرهابيين أو آبائهم واقاربهم الذين لم يظهر لهم أي أثر لحد اليوم، بالرغم من مرور قرابة 20 سنة من استتباب الأمن والاستقرار وظهور بوادر القضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر، والتي بقيت تئن تحت وطأة الحصار.

وقد طالب العديد من الإعلاميين تدخل سلطة الضبط، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين قاموا ببث هذه الصور المروعة، والتي اعتبروها منافية لكل الأعراف، مثلما سبق وأن طالبوا بتدخل سلطة الضبط في رمضان الماضي فيما اعتبروه تجاوزات ارتكبتها بعض القنوات الفضائية ببثها لمشاهد مقززة ومرعبة وتمس بالكرامة الإنسانية ضمن حصص  الكاميرا الخفية ، وقد نبهت سلطة الضبط حينها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات أخرى قد ترتكبها القنوات الفضائية.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات