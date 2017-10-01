فيما تم إحباط هجرة 91 شخصا من سواحل الوطن

تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية

حددت وزارة الدفاع الوطني هوية الإرهابي المقضى عليه بولاية بجاية، وحسب بيان لذات الهيئة أمس، فإن الأمر فالأمر يتعلق بالإرهابي س.حليم المكنى أبو إبراهيم ، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2004.

من جهة أخرى كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، مخبأ يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة، بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة تقدر بـ 376 طلقة.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات بحوزتهما 40,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام وبرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة، مسدسا آليا و5 مركبات رباعية الدفع و12 جهاز كشف عن المعادن ومنظار ميدان، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب.

كما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 92 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وسكيكدة وعنابة، فيما تم توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام والأغواط.