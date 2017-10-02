القضاء على 5 إرهابيين"خطيرين"بولاية بجاية

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية ظهر هذا الأحد على خمسة"إرهابيين خطيرين"وتمكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف،حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه"في إطار مكافحة الإرهاب واثر عملية بحث وتمشيط، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، ظهر اليوم الأحد 01 أكتوبر2017، على خمسة إرهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ، كل منها مزودة بثلاث مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف--المصدر ذاته--"تأتي هذه العملية النوعية متممة للعملية السابقة ليوم 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف مزود بثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأبرز ذات البيان أن"هذه العمليات تؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني".