دخول رخص السياقة البيومترية جيز الخدمة نهاية 2017

قال مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إن توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017, فيما سيدخل العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018.

وأوضح نايت الحسين بمنتدى المجاهد إن "عملية توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية على المواطنين ستنطلق قبل نهاية 2017، وفي انتظار تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على الرخص القديمة والبطاقية الوطنية لرخص السياقة التي هي في طور الإنجاز على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية".

وأضاف ذات المسؤول، أن "العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018"، مؤكدا أن هذه العملية ستتطلب وقتا قد يصل إلى خمس سنوات، قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة.