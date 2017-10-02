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مقتل 7 عناصر مع توقيف واستسلام آخرين

الجيش يحيد 9 إرهابيين في ولايات الشرق خلال 96 ساعة

  02 أكتوبر 2017 - 19:23   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحيد 9 إرهابيين في ولايات الشرق خلال 96 ساعة

حيدت قوات الجيش الوطني الشعبي تسعة إرهابيين في الولايات الشرقية خلال 96 ساعة، بينهم عناصر مقضي عليها وأخرى أوقفت واستسلمت، وسجلت مفارز الجيش أكبر حصيلة بولاية بجاية التي كانت تعد من أهم معاقل تحرك ونشاط الإرهابيين الواقعة بين منطقة الوسط والشرق.

قضت قوات الجيش الوطني الشعبي في ولايتي بجاية وجيجل على سبعة إرهابيين في ثلاث عمليات خلال ساعة 96 فقط، حسب ما كشفت عنه بيانات وزارة الدفاع الوطني التي تصدر بشكل شبه يومي، العملية الأولى نفذتها مفرزة للجيش ظهر أول أمس، بدائرة القصير في إقليم الناحية العسكرية الأولى، حيث تم القضاء على خمسة عناصر خطيرة، تمكنت من استرجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، كل منها مزودة بثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، وجاءت هذه العملية بعد واحدة أخرى سبقتها حُيد فيها أيضا إرهابي في ذات المنطقة وتم استرجاع مسدس رشاش من نوع  كلاشنكوف  مزود بثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، أما العملية الأخرى التي كانت جبال ولاية جيجل مسرحا لها في ذات الناحية العسكرية، فتم فيها القضاء على إرهابي إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع  كلاشنيكوف  وكمية من الذخيرة.

في السياق ذاته، أطاحت مفرزة للجيش إثر استغلال للمعلومات في 29 سبتمبر المنقضي، بإرهابي في ولاية باتنة، تباعا للعملية النوعية التي مكنت من القضاء على إرهابي ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل، ويتعلق الأمر بالإرهابي الخطير  ب. عبد الرزاق  المكنى  أنس ، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني، في حين سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بولاية سكيكدة في نفس الوقت مع توقيف نظيره في باتنة، ويتعلق الأمر بـ  ش. محمد  المدعو  يعقوب  وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع  سيمونوف  وكمية من الذخيرة، وكان الأخير التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002، كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية. وقد ركزت مفارز الجيش عمليات البحث والتمشيط للإطاحة ببقايا العناصر الإرهابية التي لا تزال تتحصن بالجبال والغابات، وتعرف جبال المنطقة العسكرية الأولى والخامسة التي تمتد من الشلف، تيبازة وعين الدفلى مرورا ببومرداس وتيزي وزو إلى جبال بجابة، جيجل، سكيكدة وباتنة حصاريا ساهم في تجفيف منابع التمويل وإرغام البعض منهم على الاستسلام.

زين الدين.ز

 

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