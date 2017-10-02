وكيل وزارة داخليتها للاستخبارات يحل بالجزائر

التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر والعراق لمكافحة الإرهاب

كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات بالعراق، اللواء ماهر نجم عبد الحسين الطائي، أمس، عن التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر والعراق ترتكز على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

قال ماهر نجم عبد الحسين الطائي عقب استقباله من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار التفاوض حول اعداد مذكرة تفاهم بين الجزائر والعراق ترتكز على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والأساليب التي تستعملها الجماعات الارهابية وكذا تبادل الخبرات ، في هذا المجال، مشيدا باستعداد السلطات الجزائرية لهذا التعاون والتنسيق العالي بين البلدين. وأبرز تمسك حكومة بلاده بتعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشروع هذه المذكرة ، مشيرا الى انه تم توجيه دعوة للسيد بدوي لزيارة العراق وربما سيكون التوقيع على المذكرة خلال هذه الزيارة. من جهة أخرى، اعتبر المسؤول العراقي أن المصالحة الوطنية الجزائرية التي اقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نموذجا رائعا بالمنطقة العربية ، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية قد اقتبست من هذه المصالحة الوطنية وهي على نفس النهج لبسط الأمن وفرض القانون في كافة مناطق العراق . وأكد حرص الحكومة العراقية على التعاون مع كافة دول العالم -ما عدا اسرائيل-لمواجهة التنظيمات الارهابية ومنها داعش التي لا تزال تحاول التخريب والعبث بأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين . وبعد المحادثات تابع الوفد العراقي مع اطارات وزارة الداخلية عرضا حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وسبق أن نقلت العراق للجزائر طلبا يقضي بضرورة تنسيق العمل المعلوماتي وتفعيل التعاون الاستخباراتي بين المؤسسات الأمنية في البلدين، في إطار الحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف، الذي تعد الجزائر طرفا هاما فيه، حسب ما كشفت عنه تفاصيل لقاء وزير الخارجية عبد القادر مساهل بالرئيس العراقي فؤاد معصوم ببغداد مؤخرا، التي نشرتها الرئاسة العراقية، حيث أعرب هذا الأخير عن اهتمام العراق بالاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات مكافحة الارهاب والمصالحة المجتمعية كما سمتها.