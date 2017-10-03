أمن الحدود محور اجتماع بتونس بين 3 و 5 أكتوبر

تحتضن العاصمة التونسية تونس ما بين 3 و 5 أكتوبر الجاري فعاليات اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز أمن الحدود ينظمه المكتب الجهوي للأمم المتحدة لشمال إفريقيا و الشرق الاوسط ضد المخدرات و الجريمة حسبما أفاد به بيان للجمارك الجزائرية.

ويشارك المدير العام للجمارك الجزائرية السيد قدور بن طاهري في هذا الاجتماع مرفقا بوفد هام حسب ذات البيان.

و يندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون الجهوي و التسيير المنسق لمراقبة الحدود بين البلدين, إضافة الى المشاريع الثلاثية بين الجزائر و المكتب الجهوي للأمم المتحدة و تونسي المتعلق بتقوية قدرات مكافحة الإتجار غير المشروع و الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعات الإرهابيةي يضيف ذات المصدر.

فضلا عن مشاركته في اشغال هذا الاجتماع ي تدخل زيارة المدير العام للجمارك الجزائرية الى تونس في إطار اشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية-التونسية المتعلقة بإنشاء مركز حدودي مشترك على الحدود بين البلدين و هذا لتسهيل و تنسيق المراقبة حول حركة الافراد و السلع, حسب نفس المصدر.