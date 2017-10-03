تورط 7 موظفين في وفاة جنين حديث الولادة بمستغانم

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم مؤخرا بمعالجة قضية "رعونة مفضية لوفاة طفل حديث الولادة دون قصد " بعيادة التوليد والأمومة والطفولة "لالة خيرة" بعاصمة الولاية متهم فيها سبعة موظفين بذات المؤسسة الاستشفائية, حسب ما استفيد يوم الثلاثاء من ذات السلك الأمني.

وبدأت القضية -حسب بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية - بعد تقدم زوج بشكوى تفيد بشكوكه حول وفاة ابنه حديث العهد بالولادة على مستوى مصلحة التوليد للعيادة المذكورة مصرحا " بأن زوجته أبلغته أن الطفل ولد على قيد الحياة وان القابلة التي كانت تتولى عملية الولادة بمفردها قامت بإسقاطه على السرير الزجاجي".

كما أفاد الشاكي "بأن القابلة طلبت من زوجته التكتم عن الحادثة والتصريح بأن الابن ولد ميتا وقامت بالتأشير في الملف الطبي أن الطفل ولد فاقدا للحياة" وفق ذات المصدر.

وقد أكدت التحريات والتحقيقات في القضية التي قام بها أعوان الشرطة القضائية على مستوى عيادة "لالة خيرة" فضلا عن نتائج الطب الشرعي "أن الطفل ولد حيا مع احتمال وفاته نتيجة لتعرضه للسقوط" وهو ما أفضى إلى تورط القابلة في قضية الرعونة التي أدت إلى وفاة مولود مع التستر على القضية خوفا من العواقب بالشراكة مع كامل الطاقم الطبي المكون من طبيب مختص ومناوب وقابلات قاموا بالتأشير بأن الطفل ولد فاقدا للحياة.

وقد تم تقديم المتهمين السبعة أمام محكمة مستغانم عن تهم "رعونة المفضية للوفاة دون قصد والقيام بتحرير تقارير وشهادات طبية تحمل بيانات كاذبة فضلا عن التستر وعدم التبليغ" حيث تم وضعهم جمعيا تحت الرقابة القضائية كما أشير إليه.