توافد أكثر من 2500 سائح على جانت منذ أكتوبر الجاري

سجل توافد ما يزيد عن 2.530 سائحا (وطنيين وأجانب) على مدينة جانت (ولاية إيليزي) منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، حيث عرفت السياحة الصحراوية بعروس الطاسيلي إنتعاشا كبيرا مع بداية الموسم السياحي الحالي، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء لدى مديرية السياحة والصناعة التقليدية.

.وتزامن هذا التوافد للسياح (2.500 وطنيين) خلال هذه الفترة مع الإحتفال بالعيد السنوي " سبيبا" وانطلاق موسم السياحة الصحراوية ي فضلا عن توافد 32 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات على هذه المنطقة ذات الطابع السياحي بامتياز، كما أوضح مدير السياحة والصناعة التقليدية سمير فيليبون.

وتعد هذه الحصيلة ''الإيجابية'' - حسبه û ثمرة حزمة الإصلاحات والتحفيزات التي بادرت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية ي والتي من بينها تخفيض تذكرة السفر نحو ولاية إيليزي (بنسبة 50 بالمائة) على متن الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران التاسيلي على حد سواء.

وفي ذات السياق سيتم مع نهاية شهر أكتوبر الجاري فتح خطيين جديدين من وهران وقسنطينة باتجاه مدينة جانت مرورا بمدينة إيليزي، مما سيسمح بترقية السياحة الداخلية نحو هذه الوجهة الهامة في السياحة الوطنية ي كما ذكر ذات المسؤول.