بحثا عن بقايا إرهابيين متحصنين بالمنطقة

الجيش يطلق حملة بحث وتمشيط في بجاية

باشرت قوات الجيش الوطني الشعبي حملة بحث وتمشيط في غابات ولاية بجاية بحثا عن بقايا إرهابيين فارين من الحصار المفروض عليهم في المنطقة، وهي العمليات التي قضي فيها خلال الساعات السابقة على عدد من الإرهابيين الخطيرين ومكنت من الكشف عن مخابئ وأسلحة.

عثرت مفرزة للجيش في هذا الصدد أول أمس بولاية بجاية على قنبلتين تقليديتي الصنع وكذا حشوتين لحزام ناسف وهواتف نقالة، حسب ما افاد بت به نشرية لوزارة الدفاع الوطني، أمس، دون تقديم أية تفاصيل أخرى، وهي العمليات التي جاءت إثر حملة البحث والتمشيط التي تم فيها القضاء في عمليتين متفرقتين على ستة إرهابيين في دائرة القصر الواقعة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات. وتعيش بقايا العناصر الإرهابية الفارة حصارا كبيرا في جبال النواحي العسكرية الأولى والخامسة، التي تمتد من الشلف وتيبازة وعين الدفلى وتمر بالبليدة، بومرداس وتيزي وزو وصولا إلى جبال بجاية، جيجل، سكيكدة وباتنة، حيث تشهد بشكل شبه دائم هذه الأخيرة عمليات تحييد أو توقيف أو استسلام لعناصر إرهابية بعضها التحق بالجبال منذ عقدين التسعينيات وآخرين في الألفين، مع كشف وتدمير كازماتهم وكذا استعادة أسلحة وذخيرة ومواد كيمياوية تدخل في صناعة المتفجرات وغيرها. يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي حيدت تسعة إرهابيين في أربع ولايات شرقية خلال 96 ساعة، من بينهم عناصر مقضي عليها وأخرى أوقفت واستسلمت، وسجلت مفارز الجيش أكبر حصيلة في ولاية بجاية التي كانت تعد من أهم معاقل تحرك ونشاط الإرهابيين الواقعة بين منطقة الوسط والشرق.