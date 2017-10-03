على هامش الزيارة التي قادته إلى تمنراست

نوبة يشدد على تنشيط الاستعلام الأمني للقضاء على الإجرام

قام اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني بزيارة عمل ميدانية، أول أمس، قادته إلى إقليم القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست تدوم ثلاثة أيام، للاطلاع عن قرب على الإجراءات الأمنية المتخذة ميدانيا في إطار حماية الشريط الحدودي، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود وكذا الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

حث المسؤول الأول عن القيادة العليا للدرك الوطني على ضرورة تنشيط الاستعلام الأمني من أجل وضع حد لنشاط الجماعات الإجرامية خاصة تلك التي تمس بأمن وسكينة المواطن، كما ذكر بضرورة التنسيق العملياتي التام مع وحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا المصالح الأمنية الأخرى، خاصة في مجال تبادل المعلومات أثناء تنفيذ المهام ميدانيا، من جهة أخرى أكد على العمل الجواري باعتباره عامل أساسي من أجل إشراك المواطن في أمنه، حيث قام وطبقا لبرنامج الزيارة بتفقد المؤسسة الجهوية للعتاد بمقر القيادة الجهوية، أين تلقى شروحات وافية حول سلسلة صيانة مختلف العتاد، طرق تزويد مختلف وحدات الدرك الوطني المنتشرة وكيفية الحفاظ على الجاهزية العملياتية لهذه الوحدات، كما عقد في السياق ذاته اجتماعا على مستوى مقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، ضم مختلف إطارات الدرك الوطني العاملين بالمنطقة، أين قدمت له عروض وشروحات وافية حول حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية، أمن الطرقات والأمن العمومي، حيث أعطى خلال هذا الاجتماع تعليمات صارمة، إلى جميع قادة الوحدات العاملة بالمنطقة بشأن الحفاظ على الجاهزية التامة للأفراد والعتاد، من أجل تأمين الحدود ضد أي مساس بسلامة وأمن التراب الوطني، المؤسسات المتواجدة بالجنوب، وكذا المواطنين وممتلكاتهم ونظرا لخصوصية الإقليم ركز قائد الدرك الوطني على ضرورة تكثيف نشاطات الضبطية القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما الهجرة غير الشرعية والتهريب.