تدمير مخبأ للإرهابيين ببومرداس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من تدمير مخبأ للإرهابيين ببومرداس يحتوي على أغراض مختلفة حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أن " في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيطي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 03 أكتوبر 2017 ببومرداس/ن.ع.1ي مخبأ (01) للارهابيين يحوي أغراضا مختلفة".و أضاف أن "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي (04) مهربين وحجزت مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وشاحنة (01) ومركبة (01) رباعية الدفع و(8000) لتر من الوقود و(06) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط.""وفي سياق متصلي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك خمسة (05) تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (362) كيلوغرام بكل من النعامة/ن.ع.2 وغرداية/ن.ع.4 فيما تم حجز (1104) وحدة من مختلف المشروبات بتلمسان/ن.ع.2"